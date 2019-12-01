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Фрегат «Адмирал Касатонов» поразил наземную цель ракетой «Калибр» 

RT на русском 2 часа назад
«Адмирал Касатонов» поразил наземную цель ракетой «Калибр»
Фото: РИА Новости
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» поразил наземную цель крылатой ракетой «Калибр». Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.
«Экипаж фрегата поразил крылатой ракетой «Калибр» мишенную позицию, расположенную на боевом поле Чижа в Архангельской области», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
В Минобороны уточнили, что стрельба была выполнена в рамках очередного этапа заводских ходовых испытаний.
Ранее сообщалось, что «Адмирал Касатонов», построенный на петербургском заводе «Северная верфь», войдёт в состав Военно-морского флота России до конца 2019 года.
В конце августа телеканал «Звезда» сообщал, что фрегат отправился на заключительный этап заводских испытаний.
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Теги:
Армия , Министерство обороны , Северная верфь , ТК "Звезда" , ИТАР-ТАСС
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