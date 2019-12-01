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В США оценили советский танк для ядерной войны 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 26 минут назад
В США оценили советский супер-танк для ядерной войны
Фото: Wikipedia
Американский журнал The National Interest рассказал о разработанном в СССР в конце 50-х танком, который предназначался для боевых действий во время ядерной войны. Речь идет о так называемом Объекте 279.
Автор статьи пишет, что у 60-тонного советского танка было две заметных особенности: острый и блюдцеобразный корпус, который должен защитить машину и экипаж из четырех человек от взрывной волны при ядерном ударе; а также четыре огромные гусеницы, которые должны были помочь танку преодолеть труднопроходимые участки, сообщает «Российская газета».
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Отмечается, что мощность двигателя танка составляла 1 тыс. лошадиных сил.
Издание отмечает, что в конструкции есть плюсы и минусы: затруднительно было бы отремонтировать две внутренние гусеницы и сложную коробку передач в случае необходимости.
В то же время автора текста впечатлило вооружение и бронирование машины.
«Объект 270 имел серьезную броню — 269 мм в самой толстой точке корпуса, что значительно больше, чем у гораздо более распространенного Т-72, который поступил на вооружение в 1970-х годах», — пишет американское издание.
Кроме того, издание обращает внимание на 130-миллиметровую нарезную пушку и 14,5-миллиметровый пулемет этого танка.
National Interest отмечает, что классические тяжелые танки утратили актуальность к середине 1950-х годов, полезнее стали быстрые, маневренные и надежные танки. Также на вооружение стали поступать управляемые ракеты, которые могли пробивать толстую броню. Именно поэтому Объект 279 так и не поступил в массовое производство.
«Но по иронии судьбы сегодняшние основные боевые танки, которые когда-то были средними танками, стали тяжелее», — пишет The National Interest.
Ранее журнал также опубликовал статью, в которой собрал необычные советские экспериментальные автоматы, так и не принятые на вооружение.
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Комментарии2 
Теги:
Армия , Войска , Оружие , The National Interest , "Российская газета" , США
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