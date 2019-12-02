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Минобороны России опровергло данные о российском авиаударе по лагерю беженцев в Сирии 

ТАСС + ещё 13 1 час назад
Минобороны опровергло удар по лагерю в Сирии
Фото: РИА Новости
Информация о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии российскими ВКС не соответствует действительности. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"К разочарованию заказчиков данного фейка, вынуждены повторно напомнить, что передача координат целей летчикам российских бомбардировщиков или доклады о выполнении ими задач не осуществляется голосом в открытом радиоэфире", — отметил Конашенков.
По его словам, "нелепые обвинения авторов фейка построены на видеоролике неизвестного происхождения с мелькающими на фоне капитальных зданий лагеря беженцев мошенниками из "Белых касок", кадрах синего неба, в котором должен был находиться российский самолет и обрывках русских фраз, якобы принадлежащих летчикам ВКС России.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Война в Сирии , Министерство обороны , Сирия
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