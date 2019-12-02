Минобороны опровергло удар по лагерю в Сирии

Минобороны России опровергло данные о российском авиаударе по лагерю беженцев в Сирии

Информация о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии российскими ВКС не соответствует действительности. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"К разочарованию заказчиков данного фейка, вынуждены повторно напомнить, что передача координат целей летчикам российских бомбардировщиков или доклады о выполнении ими задач не осуществляется голосом в открытом радиоэфире", — отметил Конашенков.

По его словам, "нелепые обвинения авторов фейка построены на видеоролике неизвестного происхождения с мелькающими на фоне капитальных зданий лагеря беженцев мошенниками из "Белых касок", кадрах синего неба, в котором должен был находиться российский самолет и обрывках русских фраз, якобы принадлежащих летчикам ВКС России.