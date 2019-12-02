В Сирии подорвали автомобиль с российскими военными

Российские военные подорвались на мине в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.
Инцидент произошел в понедельник, 2 декабря. Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани. Трое военнослужащих получили легкие травмы и ушибы — их жизни ничего не угрожает.
22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район границы. Глава российского МИД Сергей Лавров объявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.