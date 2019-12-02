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В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными 

Lenta.ru + ещё 16 28 минут назад
В Сирии подорвали автомобиль с российскими военными
Фото: РИА Новости
Российские военные подорвались на мине в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.
Инцидент произошел в понедельник, 2 декабря. Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани. Трое военнослужащих получили легкие травмы и ушибы — их жизни ничего не угрожает.
22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район границы. Глава российского МИД Сергей Лавров объявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Войска , Взрывы и катастрофы , Война в Сирии , Реджеп Эрдоган , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Сирия
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