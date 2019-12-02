В Сирии подорвали автомобиль с российскими военными

В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными

Российские военные подорвались на мине в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

Инцидент произошел в понедельник, 2 декабря. Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани. Трое военнослужащих получили легкие травмы и ушибы — их жизни ничего не угрожает.