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Дивизион С-300 заступил на боевое дежурство в Таджикистане 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
С-300 заступили на боевое дежурство в Таджикистане
Фото: РИА Новости
Расчеты зенитных ракетных систем С-300ПС Центрального военного округа (ЦВО) заступили на боевое дежурство в Таджикистане, сообщает "Звезда".
В состав дивизиона вошли около 30 единиц техники, включая командный пункт, пусковые установки, РЛС, радиолокатор подсветки и наведения, а также машины обеспечения.
Основной задачей дивизиона станет прикрытие объектов 201-й российской военной базы, которая дислоцируется в Таджикистане, а также противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности.
С-300 — зенитный ракетный комплекс, способный поражать баллистические и аэродинамические цели. Обладает многоканальной зенитной ракетной системой, которая может сопровождать до шести целей и наводить по ним до 12 ракет. Время развертывания составляет около пяти минут.
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Теги:
Армия , Войска , Оружие , Таджикистан
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