С-300 заступили на боевое дежурство в Таджикистане

Дивизион С-300 заступил на боевое дежурство в Таджикистане

Расчеты зенитных ракетных систем С-300ПС Центрального военного округа (ЦВО) заступили на боевое дежурство в Таджикистане , сообщает "Звезда".

В состав дивизиона вошли около 30 единиц техники, включая командный пункт, пусковые установки, РЛС, радиолокатор подсветки и наведения, а также машины обеспечения.

Основной задачей дивизиона станет прикрытие объектов 201-й российской военной базы, которая дислоцируется в Таджикистане, а также противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности.

С-300 — зенитный ракетный комплекс, способный поражать баллистические и аэродинамические цели. Обладает многоканальной зенитной ракетной системой, которая может сопровождать до шести целей и наводить по ним до 12 ракет. Время развертывания составляет около пяти минут.