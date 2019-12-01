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В ДНР заявили, что офицер ВСУ убил своего подчинённого 

RT на русском 21 минуту назад
Офицера ВСУ обвинили в убийстве подчиненного
Фото: Reuters
В Управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что командир одной из рот 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ якобы убил своего подчинённого.
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«Неудовлетворительное состояние тылового обеспечения военнослужащих 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, в частности 8-го батальона, вынуждает личный состав выражать массовые недовольства», — указывается в заявлении.
Согласно данным Народной милиции, это привело к тому, что 29 ноября военнослужащий 8-го батальона выразил командиру роты своё возмущение в адрес командования «с намерением в ближайшее время покинуть расположение подразделения».
Как указывает агентство, после этих слов между командиром роты и военнослужащим завязался конфликт, в ходе которого офицер ВСУ применил оружие и убил своего подчинённого, а после заявил, что военнослужащий погиб в результате обстрела.
Ранее в ДНР заявили о столкновениях украинских военных с националистами.
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Теги:
Армия , В мире , Украина
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