«Самоубийство»: Украине дали совет по Донбассу

Медведчук назвал «самоубийством» для Украины попытку силой вернуть Донбасс

Основой реинтеграции, по его мнению, должно стать предоставление региону особого статуса. "Когда мы говорим о том, чтобы дать Донбассу автономию в составе Украины, мы не выходим за рамки", — рассказал он в интервью, которое в субботу опубликовал телеканал "112 Украина".

В этой связи он категорически отверг обвинения ряда украинских политиков в том, что предоставление подобного статуса окажется капитуляцией. "Где здесь капитуляция? Если предоставление особого статуса и возможностей — это капитуляция, тогда получается, что есть только один путь — это силовой путь возвращения территорий", — продолжил Медведчук.

"Тот, кто популяризирует подобный шаг, является самоубийцей. Более того, он игнорирует основные национальные интересы", — констатировал он.

При этом глава политсовета партии обратил внимание, что право на такую автономию следует из конституции Украины, минских соглашений, а также декларации глав государств "нормандской четверки" и резолюции Совета Безопасности ООН о минских соглашениях.