В ДНР сообщили, что двое военнослужащих погибли от снайперского огня с украинской стороны

Двое военнослужащих Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) убиты, еще один ранен снайперским огнем с украинской стороны. Об этом в воскресенье сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на оборонное ведомство республики.

"Вчера в результате работы вражеских снайперов был ранен военнослужащий НМ ДНР. При попытке его эвакуировать получили ранения, несовместимые с жизнью еще двое наших военнослужащих, — говорится в сообщении Народной милиции. — В ходе вынужденного контрснайперского огня враг понес потери — трое убиты и двое ранены".

Как отметили в ведомстве со ссылкой на данные разведки, обстрел вели снайперы из полка "Азов", направленные в зону силовой операции для дестабилизации обстановки в преддверии встречи "нормандской четверки" 9 декабря. Их задачей было ведение прицельного огня по военнослужащим и мирным жителям ДНР. По данным Народной милиции ДНР, боевики до этого прошли специальный курс по снайпингу в Международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений Национальной гвардии Украины и 29 ноября получили соответствующие сертификаты.

Ранее сообщалось, что военнослужащий ДНР погиб из-за обстрелов со стороны украинской армии.

Националистическое формирование "Азов" по решению Верховного суда ДНР признано террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории республики. Группировка причастна к многочисленным обстрелам, терактам против мирного населения Донбасса, фактам мародерства и другим военным преступлениям в регионе.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе сообщали, что за минувшие сутки украинская армия семь раз нарушила перемирие.