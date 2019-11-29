Со 2 декабря Путин начнёт серию совещаний по ВМФ

Традиционную серию совещаний по военной тематике начнёт в понедельник, 2 декабря, в Сочи президент РФ Владимир Путин . На этот раз они будут посвящены текущему состоянию и перспективам развития военно-морского флота страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Серии встреч с руководителями Минобороны страны и предприятий ОПК Путин проводит дважды в год. В мае 2018 года Путин сообщил, что теперь все встречи будут посвящаться конкретному роду или виду войск ВС РФ.

На этот раз, по словам Пескова, темой станет ВМФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что Путин рассказал о позитивном отношении курдов к российским военным патрулям.