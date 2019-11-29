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Эксперт прокомментировал введение Зеленским новых званий в ВСУ 

РИА Новости 28 минут назад
Эксперт прокомментировал введение Зеленским новых званий
Фото: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает отмену старых званий в украинской армии и введение новых "косметической уловкой".
При этом он выразил уверенность, что эти изменения никак не повлияют на реальное положение дел в ВСУ.
"Самые недееспособные в Европе, самые отсталые, технически деградирующие и, самое главное, с низким моральным духом", — описал он состояние украинских вооруженных сил в комментарии телеканалу "Звезда".
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о вводе новых воинских званий для сержантского и старшинского состава ВСУ в соответствии со стандартами НАТО.
Например, отменяются звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины. Их заменят штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина. Кроме того, упраздняется название воинского соединения "полк" — вместо него теперь будет "бригада".
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Теги:
Армия , Украина , Игорь Коротченко , Владимир Зеленский , НАТО , ТК "Звезда" , Журнал "Национальная оборона"
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