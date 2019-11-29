Эксперт прокомментировал введение Зеленским новых званий в ВСУ

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает отмену старых званий в украинской армии и введение новых "косметической уловкой".

При этом он выразил уверенность, что эти изменения никак не повлияют на реальное положение дел в ВСУ.

"Самые недееспособные в Европе, самые отсталые, технически деградирующие и, самое главное, с низким моральным духом", — описал он состояние украинских вооруженных сил в комментарии телеканалу "Звезда".

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о вводе новых воинских званий для сержантского и старшинского состава ВСУ в соответствии со стандартами НАТО

Например, отменяются звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины. Их заменят штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина. Кроме того, упраздняется название воинского соединения "полк" — вместо него теперь будет "бригада".