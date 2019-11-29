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В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали «кушающие» доллары Су-30СМ 

Lenta.ru 1 час назад
В Белоруссии раскритиковали «кушающие» доллары Су-30СМ
Фото: Министерство обороны РФ
Обычно стоимость поддержания пригодности к эксплуатации боевого самолета за предполагаемый срок службы в 35 лет в 2-2,5 раза превышает его закупочную стоимость, в результате чего общая цена капитального, среднего, текущего и мелкого ремонта каждого белорусского Су-35СМ обойдется в 100-125 миллионов долларов, пишет «Снплюс. Свободные новости плюс».
«А теперь суммируем цену машин [около 50 миллионов долларов], поддержание их годности к эксплуатации и модернизацию. Получаем сумму от 185 до 210 миллионов долларов на каждую (!) машину в следующие 35 лет. А на эскадрилью [12 самолетов], соответственно, от 2,22 миллиарда до 2,52 миллиарда долларов. Сумма не малая», — утверждается в публикации.
Там же недостатком произведенного в России истребителя называются его двигатели АЛ-31ФП, которых за жизненный цикл Су-30СМ «скушает» шесть единиц (две из которых уже установлены и оплачены при покупке). Данное обстоятельство в издании объясняют тем, что «советские (российские) авиационные двигатели традиционно уступают западным не только по топливной эффективности, но и по межремонтному и назначенному ресурсу».
«ВВС [Военно-воздушные силы] Польши параллельно эксплуатируют советские двухдвигательные истребители МиГ-29 и американские однодвигательные F-16. Предполагается, что американский истребитель отлетает все 35 лет с тем же двигателем, который был на нем изначально и установлен. С МиГ-29, к сожалению, так не получается: за тот же период придется заменить восемь двигателей», — приводит пример газета.
В ноябре «Информационный навигатор» сообщил, что Россия поставила Белоруссии Су-30СМ с французским оборудованием: индикаторами на фоне лобового стекла (ИЛС), одноосными лазерными гироскопами и полноцветными жидкокристаллическими дисплеями.
В том же месяце Минск получил от Москвы первую пару Су-30СМ, построенных по контракту 2017 года, который предусматривает поставку ВВС Белоруссии 12 истребителей новой постройки партиями по четыре единицы.
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Теги:
Армия , Оружие
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