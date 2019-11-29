Эксперт оценил испытания украинской ракеты «Нептун»

Украинская противокорабельная крылатая ракета «Нептун» создана на основе советской ракеты и ее успешные испытания не означают, что она способна действовать в боевых условиях. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил военный эксперт Алексей Леонков

«Рамблер» писал, что ранее стало известно о завершении Украиной разработки крылатой ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» и успешном поведении ее испытаний.

«Ничего сложного в прошедших испытаниях нет. Были заданы алгоритмы движения ракеты. Украинское ГККБ «Луч» еще в советское время сотрудничало с российскими предприятиями, поэтому им достались корпуса, системы управления этой ракеты. Только не было головки самонаведения», — пояснил Алексей Леонков.

Он отметил, что «Нептун» создан на основе советской ракеты Х-35, у которой увеличили размер и запас топлива.

«Скорректировали работу двигателя, поставили собственную инерциальную систему наведения с GPS-коррекцией и долгое время работали над головкой самонаведения», — рассказал Леонков.