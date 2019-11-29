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НАТО «затягивает» в Арктику далекие от региона страны, заявили в МИД 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
НАТО «затягивает» в Арктику далекие от региона страны
Фото: РИА Новости
Военная активность НАТО в Арктике, в которую альянс затягивает внерегиональные страны, усиливает военно-политическую напряженность, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов.
"Все более заметной тенденцией, вызывающей военно-политическую напряженность, становится интернационализация военной активности в Арктике, усугубляющаяся участившимися действиями в регионе сил НАТО", — заявил он.
Дипломат добавил, что "в эту сомнительную деятельность затягиваются внерегиональные и не присоединившиеся к военным союзам государства".
"Далекие от Арктики страны стали включать Арктику в зону своей военной деятельности", — сказал он.
В качестве примеров Корчунов привел военную арктическую стратегию минобороны Великобритании 2018 года и доклад министерства вооруженных сил Франции 2019 года, в котором обосновывается целесообразность французского военного присутствия в Арктике.
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Теги:
Армия , Африка , Ближний Восток , Войска , Оружие , Политика , Министерство обороны , МИД , НАТО , РИА Новости
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