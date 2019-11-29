Новые ракетные пуски КНДР обеспокоили Сеул

Представители МИД Южной Кореи, США и Японии обсудили новые ракетные пуски КНДР

Спецпредставитель Республики Корея по миру и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хун провел телефонные переговоры со своими коллегами из США Японии , обсудив последние ракетные пуски КНДР . Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении южнокорейского МИД

"В ходе телефонных контактов со спецпосланником США по КНДР Стивеном Биганом и главой департамента Азии и Океании МИД Японии Сигэки Такидзаки Ли Ду Хун поделился оценкой произведенного северокорейской стороной в четверг запуска двух ракет, а также обсудил вопросы дальнейшей координации по проблеме КНДР", — говорится в коммюнике.

Центральная газета КНДР Rodong Sinmun в пятницу сообщила, что Пхеньян в четверг провел испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра. Как отмечает издание, за ракетными запусками лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын , который "выразил большое удовлетворение" итогами испытательных стрельб.

По данным южнокорейского Комитета начальника штабов, КНДР произвела в четверг в 16:59 по местному времени (10:59 мск) запуск двух ракет неустановленного типа в сторону Японского моря из уезда Ёнпхо восточной провинции Хамгён-Намдо. Министерство обороны Японии полагает, что КНДР произвела запуск двух баллистических ракет, которые поднялись на высоту 100 км и пролетели порядка 380 км.