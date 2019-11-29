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Контейнер российского оружия «Судного дня» заметили в сети 

Lenta.ru 1 час назад
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
Фото: Министерство обороны РФ
Контейнер для перевозки радиоактивных отходов ТУК АТ611 может быть частью ядерного подводного беспилотного плавательного аппарата «Посейдон», пишет в Twitter пользователь @NewtonTheory.
Твит сопровождается фотографией изделия и ссылкой на пресс-релиз «Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики» (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
В публикации говорится о завершенных к ноябрю 2016 года «приемо-сдаточных испытаний контейнера для перевозки радиоактивных отходов ТУК АТ611». Там же со ссылкой на конструктора Бориса Барканова утверждается, что «конструкция контейнера уникальна, поскольку удалось сократить вес более чем на 40 тонн (сейчас его вес брутто — 33 тонны)».
«Кроме того, впервые применена технология расположения разъемов вдоль контейнера (обычно они находятся сверху). Разработаны и обоснованы демпферы, которые позволяют обеспечить безопасность при нештатных ситуациях», — написано в пресс-релизе.
В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня». Официально ядерный подводный беспилотник представили в марте 2018 года. Первоначально оружие массового поражения, известное с ноября 2015 года, именовалось «Статус-6».
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Теги:
Армия , Оружие
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