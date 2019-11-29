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Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети 

Рамблер 25 минут назад
Контейнер российского подводного беспилотника «Посейдон», прозванного в США «оружием судного дня», был замечен в Сети. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пользователя твиттера Эрнеста Слепцова.
«Космическая электронная промышленность, МГТУ имени Баумана, нераспространение, контроль вооружений. Работы Фромма. И некоторые идеи этики компьютеров», — сказано в описании профиля Слепцова.
Во вторник он опубликовал фотографию некого агрегата, в подписи к ней заявив, что «это может быть частью подводного аппарата "Посейдон"». Также в твите присутствует ссылка. Переход по ней приводит на публикацию на сайте «Безопасность РАО».
В ней сказано, что на снимке запечатлен контейнер для перевозки радиоактивных отходов ТУК АТ611, а также что он был изготовлен Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики и поставлен на одно из предприятий государственной корпорации «Росатом». «Посейдон» в тексте не упоминается.
«Посейдон» — беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой. О его разработке в прошлом году, как сообщал «Рамблер», объявил президент России Владимир Путин. Некоторое время спустя американское издание Business Insider назвало аппарат «оружием судного дня».
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Армия , Видео , Оружие , Владимир Путин , МГТУ им. Баумана , Росатом , Lenta.ru , США
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