Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети

Контейнер российского подводного беспилотника «Посейдон», прозванного в США «оружием судного дня», был замечен в Сети. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пользователя твиттера Эрнеста Слепцова.

«Космическая электронная промышленность, МГТУ имени Баумана , нераспространение, контроль вооружений. Работы Фромма. И некоторые идеи этики компьютеров», — сказано в описании профиля Слепцова.

Во вторник он опубликовал фотографию некого агрегата, в подписи к ней заявив, что «это может быть частью подводного аппарата "Посейдон"». Также в твите присутствует ссылка. Переход по ней приводит на публикацию на сайте «Безопасность РАО».

В ней сказано, что на снимке запечатлен контейнер для перевозки радиоактивных отходов ТУК АТ611, а также что он был изготовлен Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики и поставлен на одно из предприятий государственной корпорации «Росатом» . «Посейдон» в тексте не упоминается.