Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети 

Контейнер российского подводного беспилотника «Посейдон», прозванного в США «оружием судного дня», был замечен в Сети. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пользователя твиттера Эрнеста Слепцова.
«Космическая электронная промышленность, МГТУ имени Баумана, нераспространение, контроль вооружений. Работы Фромма. И некоторые идеи этики компьютеров», — сказано в описании профиля Слепцова.
It can be part of atomtorpedo Poseidon… https://t.co/mMhJu1G47b pic.twitter.com/e9K0CA3iiB— Slepzov Ernest (@NewtonTheory) 26 ноября 2019 г.
Во вторник он опубликовал фотографию некого агрегата, в подписи к ней заявив, что «это может быть частью подводного аппарата "Посейдон"». Также в твите присутствует ссылка. Переход по ней приводит на публикацию на сайте «Безопасность РАО».
В ней сказано, что на снимке запечатлен контейнер для перевозки радиоактивных отходов ТУК АТ611, а также что он был изготовлен Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики и поставлен на одно из предприятий государственной корпорации «Росатом». «Посейдон» в тексте не упоминается.
«Посейдон» — беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой. О его разработке в прошлом году, как сообщал «Рамблер», объявил президент России Владимир Путин. Некоторое время спустя американское издание Business Insider назвало аппарат «оружием судного дня».