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В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД 

Рамблер + ещё 3 26 минут назад
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
Фото: Минобороны РФ
США могут разместить ракеты средней и меньшей дальности в северных широтах. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Николай Корчунов.
2 августа, как сообщал «Рамблер», США покинули Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
По словам Николая Корчунова, посла по особым поручениям МИДа по вопросам международного сотрудничества в Арктике, выход американцев из этого соглашения делает перспективу размещения ими ракет этого класса в различных частях света, в том числе северных широтах, реальной.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты Америки вышли из ДРСМД под надуманным предлогом, это угрожает распространением ракет средней и меньшей дальности, а это, в свою очередь, усилило напряженность в мире еще больше.
«Ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями стал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — заявил глава государства во время заседания Совета безопасности России.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Политика , США , Владимир Путин , МИД , Совет безопасности РФ , РИА Новости
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