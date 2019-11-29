В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД 

США могут разместить ракеты средней и меньшей дальности в северных широтах. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Николай Корчунов.
2 августа, как сообщал «Рамблер», США покинули Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
По словам Николая Корчунова, посла по особым поручениям МИДа по вопросам международного сотрудничества в Арктике, выход американцев из этого соглашения делает перспективу размещения ими ракет этого класса в различных частях света, в том числе северных широтах, реальной.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты Америки вышли из ДРСМД под надуманным предлогом, это угрожает распространением ракет средней и меньшей дальности, а это, в свою очередь, усилило напряженность в мире еще больше.
«Ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями стал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — заявил глава государства во время заседания Совета безопасности России.