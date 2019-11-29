В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД

МИД России: разрыв ДРСМД угрожает размещением американских ракет в Арктике

Выход Вашингтона из Договора по ракетам средней и меньшей дальности создал реальную угрозу размещения американских ракет в Арктике. Об этом предупреждает российский посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов.

Об этом посол по особым поручениям МИД России рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости. Договор ДРСМД прекратил свое действие 2 августа 2019 года. США вышли из соглашения в одностороннем порядке, безапелляционно обвинив Москву в его нарушении.

Закон о приостановлении действия договора в июле 2019 года подписал президент России Владимир Путин . При этом Москва неоднократно подчеркивала, что полностью выполняла условия договора: не разрабатывала, не испытывала, не производила и не размещала запрещенного российско-американским соглашением вооружения.

При этом у Москвы весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу соблюдения договора самими американцами. По данным МИД России, США вышли из соглашения, чтобы провести испытания новых ракет, разработанных и созданных за время действия запрета.

В преддверии встречи 9 декабря в нормандском формате президент России Владимир Путин написал письмо своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону . Глава российского государства предложил мораторий на размещение ракетных вооружений средней и меньшей дальности в Европе. Североатлантический альянс эту идею отверг. Макрон, заявивший о смерти мозга НАТО, отметил, что времена существования Железного занавеса минули, с Москвой можно и нужно договариваться. Прекращение диалога, подчеркнул президент Пятой республики, точно не сделает Европу безопасней.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан президентами СССР и США Михаилом Горбачевым Рональдом Рейганом в 1987 году. Он запрещал разработку, производство и хранение баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальность от 500 до 5500 километров.

Договор сделал мир безопаснее. Стрелки на часах Судного дня были переведены назад от полночи.