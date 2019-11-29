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ЧФ пополнился девятью кораблями в 2019 году 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
ЧФ пополнился девятью кораблями в 2019 году
Фото: @mod_russia Twitter
Черноморский флот пополнился девятью кораблями в 2019 году, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
В частности, в состав принято пять новейших кораблей и катеров, среди которых патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», морской тральщик «Иван Антонов», а также три десантных катера.
Во вспомогательный флот поступило четыре судна обеспечения, в том числе морской и рейдовый буксиры, спасательное буксирное судно и самоходный плавучий кран.
Десятый корабль должен войти в состав в третьей декаде декабря. Это МРК «Ингушетия», который находится на завершающей стадии государственных испытаний.
Ранее начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв в беседе с «Крыминформ» рассказал о совместных учениях кораблей и судов Черноморского флота по отработке действий при ЧП на борту.
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Теги:
Армия , Войска , Иван Антонов , Алексей Рулев , Крыминформ
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