ЧФ пополнился девятью кораблями в 2019 году

Черноморский флот пополнился девятью кораблями в 2019 году, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

В частности, в состав принято пять новейших кораблей и катеров, среди которых патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», морской тральщик « Иван Антонов », а также три десантных катера.

Во вспомогательный флот поступило четыре судна обеспечения, в том числе морской и рейдовый буксиры, спасательное буксирное судно и самоходный плавучий кран.

Десятый корабль должен войти в состав в третьей декаде декабря. Это МРК «Ингушетия», который находится на завершающей стадии государственных испытаний.