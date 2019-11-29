На Украине завершили разработку «угрозы Крымскому мосту»

На Украине завершили разработку крылатой ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» и успешно провели ее испытания. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на гендиректора киевского КБ «Луч» Олега Коростелева.

По словам Коростелева, ракета совершила полет больше чем на 250 километров по заданному маршруту и на заданных высотах.

«То есть, можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками», — подчеркнул он.

На следующем этапе, по его словам, испытания будут направлены на проверку боевых характеристик ракеты.

Как сообщал «Рамблер», ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявлял, что крылатые ракеты «Нептун» смогут уничтожать любые военные корабли России в черноморских и азовских портах, а также «в течение нескольких минут снести» Крымский мост.

По данным Defense Express, ракета Р-360 имеет массу 870 килограммов, массу боевой части 150 килограммов, дальность пуска до 280 километров и скорость около 900 километров в час. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.