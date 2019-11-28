Опубликовано видео пуска «Тополя»

Опубликовано видео пуска «Тополь» в Астраханской области

Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь".

В российском оборонном ведомстве сообщили, что пуск производился с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. Учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане.

"Тополь" (по классификации NATO — "Серп", SS-25 "Sickle") — стратегический мобильный комплекс с трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой РТ-2ПМ.

С 1993 года по 2006 год с космодромов Плесецк и Свободный (сейчас — Восточный) провели семь пусков ракет-носителей "Старт-1", созданных на базе ракет "Тополь". Из них шесть завершились успехом.