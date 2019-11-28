Морпехов оснащают танками и беспилотниками

Вслед за ВДВ тяжелыми бронемашинами решили оснастить морскую пехоту. В штат таких бригад собираются добавить танковый батальон. Кроме того, морпехи получат средства радиоэлектронной борьбы и беспилотники.

Смысл подобного усиления, в общем-то, понятен. Опыт войн и вооруженных конфликтов, в которых за последние годы участвовали "черные береты", подтвердил: этот род войск может и должен при необходимости действовать самостоятельно. Причем воевать автономно не только на побережье, но и проводить боевые операции в глубине обороны противника. Без средств ее прорыва и воздушной разведки решение таких задач выглядит проблематично. Вот почему встал вопрос об оснащении морпехов танками и разведывательными дронами "Орлан-10" и "Форпост". Ну и, разумеется, комплексами радиоэлектронного подавления — без их применения современный бой вообще трудно себе представить.

Нельзя сказать, что "черные береты" прежде не имели брони. Известно, что сейчас все подразделения морской пехоты оснащены бронетранспортерами БТР-82А. Но эта техника хороша при высадке морского десанта и захвате плацдарма на побережье. Спущенные с кораблей плавающие бронетранспортеры без проблем доставят морпехов на сушу, поддержат их огнем и прикроют броней в первые минуты боя. Но когда дело дойдет до развития успеха, потребуется более серьезная техника, в частности танки.

При выборе боевых машин для "черных беретов" в минобороны выбор сделали в пользу глубоко модернизированных Т-80БВМ. На них стоят газотурбинные двигатели ГТД-1250ТФ мощностью до 1250 л.с. Они позволяют машине развивать скорость до 70 км/ч и иметь запас хода 500 км по сильно пересеченной местности. Броневой корпус танка получил дополнительную защиту.

Но главные изменения коснулись комплекса вооружений. Как и базовый Т-80, модернизированный танк также оснащен 125-мм орудием и пулеметами НСВТ и ПКТ. Но для управления оружием там используется новая система "Сосна-У", где присутствуют прицелы командира и наводчика с дневным и ночным каналами, а также лазерный дальномер.

В ходе усовершенствования танки также получили комплекс управляемого вооружения "Рефлекс" с ракетами большей дальности и повышенной бронепробиваемостью. Они способны поразить цель на расстоянии до 5 км и "прожечь" 800-мм защиту. Кроме того, "Рефлекс" ведет ракету по лазерному лучу, что исключает подавление канала ее управления и срыв атаки. Все эти моменты были учтены при выборе танка для морпехов.

Перевооружение таких частей уже началось. Танковое подразделение появилось в бригаде морской пехоты на Камчатке. Десять Т-80БВМ получила бригада морпехов в Приморье. Следом на новый "танковый" штат переводят 61-ю отдельную бригаду морской пехоты Северного флота.