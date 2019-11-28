«Утвердиться в роли контролёра»: почему Госдеп намерен оказать давление на Россию перед саммитом «нормандской четвёрки»

В преддверии саммита «нормандской четвёрки», намеченного на 9 декабря, Госдеп США заявил, что намерен продолжать оказывать давление на Россию . Как отметили в ведомстве, это якобы необходимо для того, чтобы Москва «выполняла свои обязательства в рамках минских договорённостей».

При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что готов привлечь к нормандскому формату США , если саммит «не будет работать». Между тем Москва неоднократно указывала, что реализацию Минских соглашений тормозит именно Киев . По мнению экспертов, Вашингтон пытается напомнить, что он оказывает существенное влияние на украинскую политику.

Вашингтон в преддверии саммита «нормандской четвёрки» продолжит оказывать давление на Россию. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа США Морган Ортагус , размещённом на сайте американского внешнеполитического ведомства

«Соединённые Штаты решительно настроены продолжить совместно с союзниками и партнёрами оказывать давление на Россию, с тем чтобы она выполняла свои обязательства в рамках минских договорённостей и приступила к мирному процессу восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом. Это станет первым шагом к полному восстановлению территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая её территориальные воды», — гласит текст заявления.

В заявлении Госдепа также отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский «делает разумные, но трудные шаги на пути к реформам и достижению мира».

«Соединённые Штаты высоко оценивают принятие Украиной реформ, необходимых для обеспечения её безопасности и процветания в долгосрочной перспективе», — говорится в заявлении.

Напомним, что первая за последние три года встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже. 27 ноября Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона настроена на любые переговоры в его рамках, в том числе на проведение многосторонних и двусторонних встреч лидеров.

Как отметил в беседе с RT эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько , подобными заявлениями Вашингтон хочет напомнить, что США оказывают существенное влияние на политику украинского руководства, хотя формально в нормандском формате они участия не принимают.

Эксперт добавил, что Соединённые Штаты пытаются переложить ответственность за невыполнение Минских соглашений на Россию, несмотря на то что они долгое время не выполнялись именно Украиной.

«Госдеп хочет возложить ответственность за выполнение Минских соглашений на Россию, потому что иначе её бы пришлось возлагать на Украину. Объективно вина лежит на Украине, потому что она не исполняет Минские соглашения, даже в виде формулы Штайнмайера. До сих пор всё, чего удалось добиться, — это обмен удерживаемыми лицами и разведение сторон в Петровском и Золотом, в то время как по остальной линии фронта по-прежнему случаются перестрелки, идут бои малой интенсивности. Если разбираться объективно, то давление нужно было бы оказывать на Украину, но это невыгодно для США», — подчеркнул эксперт.

Нормандский формат

Нормандский формат переговоров по Украине был создан в июне 2014 года. Тогда в ходе мероприятий, посвящённых празднованию 70-летия высадки войск союзников в Нормандии, лидеры России, Украины, Франции и Германии провели переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. После этого встречи и телефонные разговоры проводились на уровне как глав государств «четвёрки», так и министров иностранных дел стран-участниц.

С 2015 года практически все встречи четвёрки были посвящены реализации Минских соглашений. Однако вскоре власти Украины фактически заморозили их выполнение, что сделало проведение новых встреч бессмысленным. Последняя встреча глав государств «нормандской четвёрки» в полном составе состоялась в октябре 2016 года в Германии.

Москва неоднократно указывала, что реализация Минских соглашений является единственным путём разрешения конфликта на Востоке Украины, а также обращала внимание участников диалога на то, что выполнение договорённостей саботировалось Киевом.

Стоит отметить, что представители киевских властей заявляли о необходимости присоединения США к нормандскому формату с 2015 года. Одним из первых это предложение озвучил Валерий Чалый , занимавший на тот момент пост замглавы администрации президента Украины.

В мае 2017 года Пётр Порошенко заявил, что переговоры в нормандском формате Киев всегда координировал с США.

«Я подчеркиваю, они вовлечены были и будут. Всё время, в том числе во время работы предыдущей администрации, менялись фамилии, но был соответствующий дипломат в ранге посла, который полностью был проинформирован о всём содержании переговоров в нормандском формате, и они координировались с нашими американскими коллегами», — говорил Порошенко.

По его словам, это обусловлено тем, что США являются «стратегическим партнёром» Украины.

Пятый лишний

Президент Украины Владимир Зеленский выступал с противоречивыми заявлениями по поводу участия США в переговорах нормандской четвёрки. В июле 2019 года он в публичном видеообращении предложил Владимиру Путину провести переговоры с участием лидеров стран «нормандской четвёрки» и глав Великобритании и США.

О готовности принять участие в переговорах нормандского формата говорил и Дональд Трамп

«Я считаю, что обмен заключёнными между Украиной и Россией был очень большим шагом, и это очень позитивный шаг. Если им нужно, чтобы я включился, я включусь», — заявил Трамп 9 сентября в ходе общения с журналистами у Белого дома.

Однако 26 сентября Зеленский отметил, что не приглашал Трампа присоединиться к саммиту четвёрки.

«Первый раз лично (обратился. — RT), не по телефону, к президенту Трампу, чтобы он приобщился к решению всех наших проблем, к прекращению войны и возвращению наших территорий. Но не для того, чтобы сейчас, когда мы ждём встречи в нормандском формате, чтобы он присоединился», — приводит слова Зеленского УНИАН.

При этом президент Украины добавил, что если «саммит не будет работать, не будет двигаться, да, мы будем привлекать, и не только Америку».

На протяжении последних лет Россия неоднократно отмечала, что не видит необходимости в участии США в саммите. 8 октября эту позицию ещё раз подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«С общей точки зрения участников этого формата, альтернативы ему в настоящий момент нет. И вопросы имплементации минских договоренностей как раз обсуждаются в нормандском формате. Точка зрения о… подключении США к этому формату не находит поддержки», — заявил Песков.

Ранее схожее мнение выразил представитель МИД Франции. Отвечая на вопрос о возможности подключения США к переговорам по Донбассу, он заявил, что «изменение нормандского формата не стоит на повестке дня».

При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что Вашингтон может использовать своё влияние на Киев, чтобы способствовать скорейшему выполнению Украиной своих обязательств по Минским соглашениям.

Разменная монета

Дмитрий Евстафьев. С помощью новых заявлений Вашингтон пытается «утвердить свою роль контролёра» украинской позиции на переговорах «нормандской четвёрки», пояснил в беседе с RT профессор НИУ ВШЭ

«США, не являясь членом «нормандской четвёрки», хотят таким образом зафиксировать свою роль как главного политического спонсора и источника политической поддержки для Украины и лично для Зеленского», — отметил эксперт.

Дмитрий Евстафьев добавил, что не стоило ожидать смены курса США по Украине, особенно учитывая, что украинский вопрос стал разменной монетой во внутриполитических столкновениях в американском политическом истеблишменте.

«Как при администрации Барака Обамы, так и при Дональде Трампе США придерживаются той линии, что Россия осуществляет некую агрессию против маленькой, но достаточно суверенной Украины, и Москва якобы является главным виновником гражданской войны в Донбассе. Вашингтон сейчас не может признать, что на Украине идёт гражданская война, спровоцированная незаконным переворотом в Киеве, за которым стоял Белый дом. Это означает признание своей вины, что усугубит серьёзный внутриполитический кризис в США», — пояснил политолог.

Эксперт также считает, что для Зеленского выгодно это заявление Госдепа США, так как он вынужден искать поддержки у Вашингтона на фоне своего проседающего рейтинга.