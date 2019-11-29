Украина наращивает силы в Донбассе

В ЛНР заявили о наращивании ВСУ сил и средств в Донбассе

Украинские силовики наращивают силы и средства в Донбассе, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий

"Противник продолжает наращивать силы и средства на линии соприкосновения, а также размещать вооружение и военную технику вблизи жилых домов и объектов инфраструктуры населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей", — сказал Осадчий.

По его словам, Народная милиция ЛНР зафиксировала размещение бронетехники украинских силовиков в районе подконтрольной Киеву Кряковки и Золотого, а также противотанковый ракетный комплекс "Фагот" 72 бригады вблизи жилых домов в населенном пункте Попасная.

"Кроме того, представители миссии ОБСЕ продолжают фиксировать отсутствие вооружения и военной техники ВС Украины в местах отвода. Наблюдателями обнаружено отсутствие 36 танков Т-64, трех самоходных гаубиц 2С3 "Акация", 14 самоходных минометов 2С9 "Нона" и 22 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", — уточнил Осадчий.

Он не исключил, что данное вооружение может быть использовано украинскими силовиками для обстрелов территории республики.

"Своими действиями по наращиванию сил и средств, украинская сторона демонстрирует свое нежелание решать конфликт в Донбассе мирным путем, регулярно срывая достигнутые в Минске договоренности по урегулированию", — заключил официальный представитель Народной милиции ЛНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.