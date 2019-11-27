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В Индии назвали главный «недостаток» Т-90С 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Назван главный «недостаток» российских Т-90С
Фото: РИА Новости
Большая локализация производства российских Т-90С в Индии не помогает снизить расходы на данные танки, поскольку заключенное с Россией соглашение не предполагает послепродажного обслуживания, стоимость которого в три раза превосходит цену техники, сообщили Defense News источники в индийских военных кругах.
Американское издание отмечает, что Дели за трансфер технологий, касающихся Т-90С, заплатит Москве 1,2 миллиарда долларов, причем данная сумма из-за американских санкций, наложенных на российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК), будет переведена в рублях.
При этом такие комплектующие танка, как, в частности, двигатели и трансмиссии, на которые приходится около 45 процентов стоимости Т-90С, будут производиться, согласно собеседникам Defense News, в России.
Издание напоминает, что разворачиваемое в Индии производство предполагает выпуск по примерно 120 танков в год в течение четырех лет, а всего местные производители за 1,92 миллиарда долларов должны поставить военному ведомству страны 464 единицы Т-90С.
В апреле источники Defense News в индийском ОПК заявили, что Минобороны страны может не согласовать приобретение российских танков Т-90МС по причине недостаточной локализации производства такой техники в Индии.
В настоящее время Индия эксплуатирует 1100 единиц Т-90С, из которых 300 были закуплены напрямую у России.
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Теги:
Армия , Азия , Войска , Оружие , Министерство обороны , Дели , Индия , Москва
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