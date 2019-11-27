Россия назвала конкурентов C-400

Виктор Кладов. Российскую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф» логично сравнивать с американским комплексом MIM-104 Patriot, заявил ТАСС директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха»

«По тактико-техническим характеристикам С-400 его превосходит», — сказал менеджер в интервью на завершившийся выставке Dubai Airshow 2019 (ОАЭ). По его мнению, другой комплекс, американский Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), «борется с баллистическими целями и в разы дороже, поэтому здесь мы снова получаем конкурентное преимущество».

В октябре бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам национальной обороны Стивен Буччи заявил, что С-400 «Триумф», подобно американской MIM-104 Patriot, не способна справиться с атакой, напоминающей ту, которая в сентябре была совершена на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

В сентябре бывший руководитель Организации ПРО Израиля Узи Рубин заявил, что для уничтожения низколетящих ракет и беспилотников подойдет российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1».