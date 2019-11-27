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Новости Москвы

Танковый дрифт украинского Т-80БВ сняли на видео 

Российская Газета 1 час назад
Украинский канал Defence Express опубликовал видео дрифтующего танка Т-80БВ. Это модернизированная версия советской машины, выполненная "Харьковским бронетанковым заводом".
Танк оснащен газотурбинным двигателем в 1250 л.с., он способен разогнаться до 70 км/ч при массе 45 тонн. Машина поставляется на службу украинским десантникам и морским пехотинцам. Известно, что модифицированная версия получила новую защиту, современную связь и навигацию, оптику ночного видения и тепловизионный прицел. Вооружен танк 125-мм пушкой.
Сейчас различные модификации советского танка Т-80 находятся на вооружении десятка стран.
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Теги:
Армия , Видео , Оружие
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