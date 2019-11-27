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Новости Москвы

Определены сроки сдачи двух подлодок проекта 677 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Определены сроки сдачи двух подлодок проекта 677
Фото: РИА Новости
Дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Кронштадт» и «Великие Луки» будут сданы 25 ноября 2021 года, следует из материалов Кремля к поездке президента Владимира Путина в Санкт-Петербург.
«Кронштадт» — срок сдачи 25 ноября 2021 года (готовность — 89%); «Великие Луки» — срок сдачи 25 ноября 2021 года (готовность — 55%)», — передает РИА «Новости» текст материалов.
В документе указано, что эти многоцелевые субмарины отличаются однокорпусной архитектурой. Также специально для них в России было разработано новое вооружение, в том числе радиоэлектронное.
Напомним, в августе источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в 2020 году «Адмиралтейские верфи» сдадут ВМФ первую серийную субмарину проекта 677 «Кронштадт», но с обычной, а не воздухонезависимой энергетической установкой.
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Теги:
Армия , Оружие , Владимир Путин , Адмиралтейские верфи , РИА Новости , Санкт-Петербург
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