Определены сроки сдачи двух подлодок проекта 677

Дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Кронштадт» и «Великие Луки» будут сданы 25 ноября 2021 года, следует из материалов Кремля к поездке президента Владимира Путина в Санкт-Петербург

«Кронштадт» — срок сдачи 25 ноября 2021 года (готовность — 89%); «Великие Луки» — срок сдачи 25 ноября 2021 года (готовность — 55%)», — передает РИА «Новости» текст материалов.

В документе указано, что эти многоцелевые субмарины отличаются однокорпусной архитектурой. Также специально для них в России было разработано новое вооружение, в том числе радиоэлектронное.