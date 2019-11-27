Великобритании предрекли поражение в войне с Россией 

Королевский Объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institution, RUSI) в своем исследовании отметил, что вооруженным силам Великобритании не хватает огневой мощи, и они потерпят поражение в случае военного конфликта с Россией. Об этом сообщает BBC.
По данным издания, доклад RUSI был подготовлен к предстоящей встрече лидеров стран НАТО в Лондоне.
В документе подчеркивается, что британская армия нуждается в срочном «омоложении и модернизации» наземной артиллерии, и указывается, что силы Соединенного Королевства и Cевероатлантического альянса не обладают настолько критической огневой мощью в отличие от российской армии.
«Силы Великобритании и других стран НАТО не только испытывают недостаток артиллерийских орудий, но и испытывают нехватку запасов боеприпасов и средств их транспортировки», — уверены авторы исследования.
В свою очередь военное ведомство Великобритании заявило, что Лондон находится в тесном союзе и контакте с НАТО.
«Вооруженные силы Великобритании хорошо оснащены, чтобы взять на себя ведущую роль в противодействии угрозам и обеспечении безопасности в стране и за рубежом», — подчеркнул представитель Минобороны Великобритании.
Как сообщал «Рамблер», военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России. Чтобы избежать открытого столкновения, представителям Североатлантического альянса необходимо сесть за стол переговоров с Москвой, поскольку «роль НАТО в Арктике должна быть созидательной, а не разрушительной».