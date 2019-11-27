Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Происшествия
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
Столицу Приморья перенесли
Столицу Приморья перенесли
Политика
ЧП в метро: остановлено движение на «серой» ветке
ЧП в метро: остановлено движение на «серой» ветке
Новости Москвы

Великобритании предрекли поражение в войне с Россией 

Рамблер 1 час назад
Великобритании предрекли поражение в войне с Россией
Фото: Reuters
Королевский Объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institution, RUSI) в своем исследовании отметил, что вооруженным силам Великобритании не хватает огневой мощи, и они потерпят поражение в случае военного конфликта с Россией. Об этом сообщает BBC.
По данным издания, доклад RUSI был подготовлен к предстоящей встрече лидеров стран НАТО в Лондоне.
В документе подчеркивается, что британская армия нуждается в срочном «омоложении и модернизации» наземной артиллерии, и указывается, что силы Соединенного Королевства и Cевероатлантического альянса не обладают настолько критической огневой мощью в отличие от российской армии.
«Силы Великобритании и других стран НАТО не только испытывают недостаток артиллерийских орудий, но и испытывают нехватку запасов боеприпасов и средств их транспортировки», — уверены авторы исследования.
В свою очередь военное ведомство Великобритании заявило, что Лондон находится в тесном союзе и контакте с НАТО.
«Вооруженные силы Великобритании хорошо оснащены, чтобы взять на себя ведущую роль в противодействии угрозам и обеспечении безопасности в стране и за рубежом», — подчеркнул представитель Минобороны Великобритании.
Как сообщал «Рамблер», военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России. Чтобы избежать открытого столкновения, представителям Североатлантического альянса необходимо сесть за стол переговоров с Москвой, поскольку «роль НАТО в Арктике должна быть созидательной, а не разрушительной».
Видео дня. Бесконтрольная «реабилитация»: как закололи Марьянова
Комментарии 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Армия , Министерство обороны , Королевский объединенный институт оборонных исследований , НАТО , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане 8
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане 10
Столицу Приморья перенесли
Столицу Приморья перенесли 4
ЧП в метро: остановлено движение на «серой» ветке
ЧП в метро: остановлено движение на «серой» ветке 16
ЧП в Доминикане: Названо число пострадавших россиян
ЧП в Доминикане: Названо число пострадавших россиян 96
Видео
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
01:18
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
США лишили Украину помощи
00:44
США лишили Украину помощи
США Статьи
Столицу Приморья перенесли
00:22
Столицу Приморья перенесли
Политика
США испугались российских С-400
01:29
США испугались российских С-400
Армия Ближний Восток
В России оценили идею сократить новогодние выходные
00:27
В России оценили идею сократить новогодние выходные
Общество
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
00:50
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
В мире Ближний Восток
В Ватикане помолились за Путина
14:23
В Ватикане помолились за Путина
Политика Прибалтика
В НАТО захотели дружить с Россией
01:10
В НАТО захотели дружить с Россией
В мире Ближний Восток
Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине
00:15
Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине
В мире Украина
Посадившая ребенка за руль мать сделала заявление
00:24
Посадившая ребенка за руль мать сделала заявление
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение