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В России отмечают день морской пехоты 

Вести.Ru 4 часа назад
Особое отношение к профессиональному празднику — у курсантов Дальневосточного военного училища. Там морских пехотинцев готовят уже более 60 лет.
Накануне праздника "моржи" училища провели заплыв в месте слияния рек Амур и Зея. Группа из 40 человек, впереди которой был курант с флагом пехоты, проплыла по сложному маршруту. Путь проходил через льды замерзших рек, при температуре воды всего лишь 2 градуса тепла и температуре воздуха — минус 20.
Морпехи училища регулярно совершают заплывы в ледяной воде, отмечает телеканал "Россия 24". Сейчас их впервые стали обучать ведению подводного боя с использованием специального оружия.
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Теги:
Армия , Видео , Войска
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