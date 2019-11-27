Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Происшествия
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
Столицу Приморья перенесли
Столицу Приморья перенесли
Политика
В Apple признали Крым российским
В Apple признали Крым российским
Интернет

Главком ВМФ России попал в скандальную ситуацию в Японии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 39 минут назад
Главком ВМФ России угодил в скандал в Японии
Фото: РИА Новости
Пользователи Сети раскритиковали главкома ВМФ России Николая Евменова за фото на фоне портрета адмирала японского флота Того Хэйхатиро, прославившегося в русско-японской войне 1904-1905 годов.
Путин объявил ВМФ России всесильным
Пользователь Facebook Олег Семиволос обратил внимание на фотографию Евменова с начальником штаба Морских сил самообороны Японии Хироси Ямамурой, сделанную во время визита главкома ВМФ в Токио.
В комментариях к посту один из пользователей заявил, что «наши главкомы заслуживают быть снятыми на фоне портрета Хэйхатиро».
Еще один предположил, что Евменов попросту не знает истории. «Но как чиновник высокого ранга он просто обязан поинтересоваться, на фоне кого он фотографируется во время официального (не частного) визита», — написал он.
15 (28) мая 1905 года в районе острова Цусима произошло знаменитое Цусимское сражение, в которой российская 2-я эскадра флота Тихого океана под командованием вице-адмирала Рожественского потерпела сокрушительное поражение от Императорского флота Японии под командованием адмирала Того Хэйхатиро. Последнее, решающее морское сражение Русско-японской войны 1904–1905 годов, в ходе которой русская эскадра была полностью разгромлена.
Напомним, в мае президент Владимир Путин провел серию перестановок в руководстве ВМФ. Новым главнокомандующим президент был назначен адмирал Николай Евменов, который до этого возглавлял Северный флот. Этим же указом на его место на Северный флот был назначен вице-адмирал Александр Моисеев, который ранее командовал Черноморским флотом. Черноморский же флот, в свою очередь, возглавил вице-адмирал Игорь Осипов.
Видео дня. Бесконтрольная «реабилитация»: как закололи Марьянова
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Появилось видео испытаний F-16 против С-400 в Турции Появилось видео испытаний F-16 против С-400 в Турции США забеспокоились из-за испытаний С-400 в Турции с использованием F-16 США забеспокоились из-за испытаний С-400 в Турции с использованием F-16 Эксперт объяснил провал сирийской ПРО при отражении атаки Израиля Эксперт объяснил провал сирийской ПРО при отражении атаки Израиля
Комментарии3 
Теги:
Армия , Николай Евменов , Александр Моисеев , Владимир Путин , Игорь Осипов , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане 333
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане 13
Столицу Приморья перенесли
Столицу Приморья перенесли 26
В Apple признали Крым российским
В Apple признали Крым российским
Кремль ответил на вопрос о «пропавших» унитазах
Кремль ответил на вопрос о «пропавших» унитазах 9
Видео
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
01:18
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
США лишили Украину помощи
00:44
США лишили Украину помощи
США Статьи
Столицу Приморья перенесли
00:22
Столицу Приморья перенесли
Политика
США испугались российских С-400
01:29
США испугались российских С-400
Армия Ближний Восток
Кремль ответил на вопрос о «пропавших» унитазах
01:39
Кремль ответил на вопрос о «пропавших» унитазах
Политика
Танковый дрифт украинского Т-80БВ сняли на видео
01:12
Танковый дрифт украинского Т-80БВ сняли на видео
Армия Оружие
В России оценили идею сократить новогодние выходные
00:27
В России оценили идею сократить новогодние выходные
Общество
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
00:50
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
В мире Ближний Восток
В Ватикане помолились за Путина
14:23
В Ватикане помолились за Путина
Политика Прибалтика
В НАТО захотели дружить с Россией
01:10
В НАТО захотели дружить с Россией
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение