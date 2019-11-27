Главком ВМФ России угодил в скандал в Японии

Главком ВМФ России попал в скандальную ситуацию в Японии

Пользователи Сети раскритиковали главкома ВМФ России Николая Евменова за фото на фоне портрета адмирала японского флота Того Хэйхатиро, прославившегося в русско-японской войне 1904-1905 годов.

11月25日、海上幕僚長 山村浩 海将は、ロシア海軍総司令官 ニコライ・エフメノフ 海軍大将を公式招待し、懇談等を実施しました。

両者は、日露防衛交流の現状及び将来について、海軍種トップ同士で忌憚のない意見交換を行い、日露海軍種間の相互理解・信頼醸成の促進を図りました。 pic.twitter.com/sedpLzE5ei— 防衛省 海上自衛隊 (@JMSDF_PAO) 27 ноября 2019 г. Пользователь Facebook Олег Семиволос обратил внимание на фотографию Евменова с начальником штаба Морских сил самообороны Японии Хироси Ямамурой, сделанную во время визита главкома ВМФ в Токио.

В комментариях к посту один из пользователей заявил, что «наши главкомы заслуживают быть снятыми на фоне портрета Хэйхатиро».

Еще один предположил, что Евменов попросту не знает истории. «Но как чиновник высокого ранга он просто обязан поинтересоваться, на фоне кого он фотографируется во время официального (не частного) визита», — написал он.

15 (28) мая 1905 года в районе острова Цусима произошло знаменитое Цусимское сражение, в которой российская 2-я эскадра флота Тихого океана под командованием вице-адмирала Рожественского потерпела сокрушительное поражение от Императорского флота Японии под командованием адмирала Того Хэйхатиро. Последнее, решающее морское сражение Русско-японской войны 1904–1905 годов, в ходе которой русская эскадра была полностью разгромлена.