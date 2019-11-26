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Названа «настоящая причина» чеченской войны 

Lenta.ru 37 минут назад
Названа «настоящая причина» чеченской войны
Фото: Reuters
Отказ бывшего президента России Бориса Ельцина вести переговоры с главой самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым стал «настоящей причиной» чеченской войны. Об этом «Ленте.ру» рассказал заместитель председателя правления Общественной комиссии по сохранению наследия академика Сахарова Анатолий Шабад.
По словам Шабада, Дудаев неоднократно заявлял, что хочет провести переговоры с Ельциным. Однако тот не соглашался, потому что глава самопровозглашенной республики «позволил себе над ним издеваться».
После штурма здания парламента в Москве в октябре 1993 года Дудаев послал Ельцину письмо, в котором похвалил российского лидера за то, что он «оппозицию прижал». Однако на самом деле послание было оскорбительным, подчеркнул Шабад.
«Сам Дудаев в свое время захватил власть путем такого военного наскока и тем самым давал Ельцину понять, что "мы с вами один не лучше другого". Вот это и было настоящей причиной чеченской войны, потому что после этого Ельцин не желал о Дудаеве слышать», — отметил собеседник «Ленты.ру».
Поводом для вооруженного конфликта в октябре 1993 года стало упразднение деятельности Верховного Совета. Его сторонники попытались захватить здание мэрии и Останкинский телецентр. 4 октября по решению Ельцина начался штурм Белого дома. Победу одержали сторонники президента. После этого, в декабре 1993 года, была принята новая Конституция.
В 1994 году в России началась Первая чеченская война (официальное название — Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике), целью которой было возвращение контроля над территорией Чечни, где в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия. Она продолжалась до 31 августа 1996 года, в результате были убиты более пяти тысяч российских военнослужащих и до 80 тысяч мирных жителей.
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Теги:
Армия , Конфликты , Борис Ельцин , Lenta.ru , Москва , Чеченская Республика
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