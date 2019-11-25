ВКС России запустили на орбиту военный спутник

Ракета-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником успешно стартовала с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы России провели в понедельник в 20:52 мск успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с военным спутником на борту с космодрома Плесецк , сообщили журналистам в Минобороны РФ

"Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом (КА), разработанным в интересах Минобороны России", — сказали в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что все предстартовые операции и старт "Союза-2.1в" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя.