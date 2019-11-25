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Ракета-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником успешно стартовала с космодрома Плесецк 

ТАСС + ещё 13 1 час назад
ВКС России запустили на орбиту военный спутник
Фото: РИА Новости
Воздушно-космические силы России провели в понедельник в 20:52 мск успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с военным спутником на борту с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом (КА), разработанным в интересах Минобороны России", — сказали в военном ведомстве.
В Минобороны уточнили, что все предстартовые операции и старт "Союза-2.1в" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя.
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Теги:
Армия , Азия , Ближний Восток , Оружие , Технологии , Министерство обороны , Плесецк
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