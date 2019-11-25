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Происшествия

АК-103 загорелся после безостановочной стрельбы 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
АК-103 загорелся после безостановочной стрельбы
Фото: кадр видео
Концерн «Калашников» провел испытания на прочность автомата АК-103 2019 года выпуска. Ролик опубликован на сайте «Калашников Медиа».
Специалист компании Георгий Губич отстрелял подряд 1,4 тысячи патронов. После 660 выстрелов ствол АК-103 загорелся и пламя уничтожило цевье, теплозащитный экран и накладку газовой трубки, а ствол изогнулся. Несмотря на это, ударно-спусковой механизм, затворная группа и другие элементы оружия не пострадали и автомат продолжил работать до конца испытания. При этом даже в конце испытания он пробивал 150-миллиметровые бруски сухой березы.
Ранее Губич провел испытания АК-12, у которого после 680 выстрелов разорвало ствол.
«Автомат не только выдержал норму, установленную требованиями Министерства обороны России, но и превысил ее больше чем в три раза», — заявили в компании по итогам теста.
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Теги:
Армия , Оружие , Министерство обороны , Ижмаш
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