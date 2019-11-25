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Опубликованы кадры испытаний российских С-400 в Турции 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Опубликованы кадры испытаний С-400 в Турции
Фото: Fatih, Twitter © Фото: Aydınlık, Twitter
Турецкие военные приступили к тестированию радиолокационных систем полученных из России ракетных комплексов С-400.
Турция тестирует российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». Испытываются радарные установки в небе над Анкарой.
Для проверки работы систем в воздух подняты несколько воздушных судов, включая истребители F-16. Кадры испытаний публикует Aydınlık в Twitter. По информации турецкой газеты Milliyet испытания пройдут два дня — 25 и 26 ноября.
Москва начала поставки С-400 в Турцию в середине июля. Эта покупка внесла серьезный раскол в отношения Анкары и Вашингтона. Соединенные Штаты требовали от турецких властей отказаться от сделки и взамен приобрести более дорогостоящие американские комплексы Patriot.
После приобретения российских систем, США исключили Турцию из программы производства своих истребителей F-35 и пригрозили дальнейшими санкциями.
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Теги:
Армия , Войска , Газета Milliyet , Анкара , Турция
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