Опубликованы кадры испытаний С-400 в Турции

Опубликованы кадры испытаний российских С-400 в Турции

Турецкие военные приступили к тестированию радиолокационных систем полученных из России ракетных комплексов С-400.

Для проверки работы систем в воздух подняты несколько воздушных судов, включая истребители F-16. Кадры испытаний публикует Aydınlık в Twitter. По информации турецкой газеты Milliyet испытания пройдут два дня — 25 и 26 ноября.

Москва начала поставки С-400 в Турцию в середине июля. Эта покупка внесла серьезный раскол в отношения Анкары и Вашингтона. Соединенные Штаты требовали от турецких властей отказаться от сделки и взамен приобрести более дорогостоящие американские комплексы Patriot.

После приобретения российских систем, США исключили Турцию из программы производства своих истребителей F-35 и пригрозили дальнейшими санкциями.