США разрабатывает робомозг для бронетехники

Армия США разрабатывает робомозг для автономной бронетехники

Одно из важнейших направлений модернизации армии США — создание беспилотных боевых машин, работающих в связке с традиционными управляемыми. Однако разработчики сталкиваются со значительными проблемами, поскольку двумерная «картинка», которую видят наземные беспилотники, гораздо сложнее, чем та, с которой имеют дело воздушные БПЛА.

В эксклюзивном выпуске издания Breaking Defense, Центр наземных транспортных средств армии США сообщил, что располагает набором аппаратного и программного обеспечения, который способен преобразовывать пилотируемые машины в беспилотные. И он уже испытан более чем на 20 различных транспортных средствах, от Humvee до устаревших БТР M113.

В рамках данной концепции, армия США разрабатывает боевую машину с опциональным пилотом (OMFV), которая сможет заменить БМП M2 Bradley. Предполагается, что в некоторых случаях OMFV будет действовать без экипажа. Армия также намерена обзавестись беспилотными грузовиками и другими транспортными средствами, освобождающими людей от тяжелой работы и опасных ситуаций в боевой обстановке.

Главная проблема — наземные беспилотники основательно «застревают» в двумерном ландшафте, заваленном препятствиями: валунами или различными танковыми «ловушками», которые необходимо обнаружить, дать им оценку и затем преодолеть. Все это на порядок сложнее, чем для воздушного беспилотника, который перемещается в трехмерном объеме без каких-либо препятствий.

Армия США особо подчеркивает, что армейские машины не учат самостоятельно вести боевые действия, по крайней мере пока. Окончательное решение на уничтожение цели всегда принимает человек.