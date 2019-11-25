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Армия США разрабатывает робомозг для автономной бронетехники 

TechCult 22 минуты назад
США разрабатывает робомозг для бронетехники
Фото: TechCult
Одно из важнейших направлений модернизации армии США — создание беспилотных боевых машин, работающих в связке с традиционными управляемыми. Однако разработчики сталкиваются со значительными проблемами, поскольку двумерная «картинка», которую видят наземные беспилотники, гораздо сложнее, чем та, с которой имеют дело воздушные БПЛА.
В эксклюзивном выпуске издания Breaking Defense, Центр наземных транспортных средств армии США сообщил, что располагает набором аппаратного и программного обеспечения, который способен преобразовывать пилотируемые машины в беспилотные. И он уже испытан более чем на 20 различных транспортных средствах, от Humvee до устаревших БТР M113.
В рамках данной концепции, армия США разрабатывает боевую машину с опциональным пилотом (OMFV), которая сможет заменить БМП M2 Bradley. Предполагается, что в некоторых случаях OMFV будет действовать без экипажа. Армия также намерена обзавестись беспилотными грузовиками и другими транспортными средствами, освобождающими людей от тяжелой работы и опасных ситуаций в боевой обстановке.
Главная проблема — наземные беспилотники основательно «застревают» в двумерном ландшафте, заваленном препятствиями: валунами или различными танковыми «ловушками», которые необходимо обнаружить, дать им оценку и затем преодолеть. Все это на порядок сложнее, чем для воздушного беспилотника, который перемещается в трехмерном объеме без каких-либо препятствий.
Армия США особо подчеркивает, что армейские машины не учат самостоятельно вести боевые действия, по крайней мере пока. Окончательное решение на уничтожение цели всегда принимает человек.
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Теги:
Армия , Оружие , США
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