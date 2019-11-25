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Подводную лодку «Волхов» для ТОФ спустят на воду 26 декабря 

РИА Новости 1 час назад
«Волхов» для ТОФ спустят на воду до Нового года
Фото: ВМФ
Вторую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 ("Варшавянка") "Волхов", строящуюся для Тихоокеанского флота, спустят на воду 26 декабря, сообщил журналистам генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.
"Двадцать шестого декабря — спуск второй подводной лодки этого проекта "Волхов" для Тихоокеанского флота. До 25 ноября 2020 года акт приёма-передачи будет подписан и мы передадим ее флоту", — сказал он.
В понедельник на "Адмиралтейских верфях" состоялась церемония подъема Военно-морского флага на подводной лодке "Петропавловск-Камчатский" — первой в серии, строящейся для Тихоокеанского флота России.
Контракт на строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота был подписан Минобороны РФ и "Адмиралтейскими верфями" в сентябре 2016 года.
Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода — 20 узлов, глубину погружения — 300 метров, экипаж — 52 человека. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.
На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".
Ранее сообщалось, что 1 ноября 2019 года на "Адмиралтейских верфях" заложили еще две подводные лодки проекта 636.3 под названием "Уфа" и "Магадан" для Тихоокеанского флота.
Шесть подводных лодок этого проекта уже построены для Черноморского флота на "Адмиралтейских верфях" с августа 2010 по ноябрь 2016 года.
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Теги:
Армия , Александр Бузаков , Министерство обороны , Адмиралтейские верфи , НАТО
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