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Турция устанавливает противотанковые ракетные комплексы на БТР 

News.ru 31 минуту назад
Турция устанавливает ПТРК на БТР
Фото: fnss.com.tr
Противотанковые ракетные комплексы среднего радиуса действия OMTAS устанавливают на колёсные бронетранспортёры в Турции. Их разработала компания Roketsan — крупный турецкий производитель оружия и подрядчик по обороне.
На гусеничную бронетехнику, помимо OMTAS, будут устанавливаться также противотанковые ракетные комплексы Kornet-E.
Ракетные комплексы нового поколения OMTAS эффективны против всех угроз на современном поле боя, сообщает Anadolu Agency. Их уже испытали на БТР Pars и Kaplan. Как ожидается, на вооружение Сухопутных сил Турции поступят 260 БТР Kaplan.
Как писал News.ru, турецкие военные приступают к испытаниям радиолокационных систем приобретённых у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Тесты с участием истребителей F-16 пройдут близ Анкары.
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Теги:
Армия , Оружие , ИА Anadolu , Турция
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