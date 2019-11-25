Турция устанавливает ПТРК на БТР

Турция устанавливает противотанковые ракетные комплексы на БТР

Противотанковые ракетные комплексы среднего радиуса действия OMTAS устанавливают на колёсные бронетранспортёры в Турции . Их разработала компания Roketsan — крупный турецкий производитель оружия и подрядчик по обороне.

На гусеничную бронетехнику, помимо OMTAS, будут устанавливаться также противотанковые ракетные комплексы Kornet-E.

Ракетные комплексы нового поколения OMTAS эффективны против всех угроз на современном поле боя, сообщает Anadolu Agency. Их уже испытали на БТР Pars и Kaplan. Как ожидается, на вооружение Сухопутных сил Турции поступят 260 БТР Kaplan.

Как писал News.ru, турецкие военные приступают к испытаниям радиолокационных систем приобретённых у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Тесты с участием истребителей F-16 пройдут близ Анкары.