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Производитель вертолетов «Аллигатор» получил новые заказы 

РИА Новости 1 час назад
Производитель «Аллигаторов» получил новые заказы
Фото: РИА Новости
Приморский вертолетный завод "Прогресс" приостановил сокращения после того, как получил новые заказы, сообщает в понедельник Федерация профсоюзов Приморского края (ФППК).
"Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина" — одно из предприятий холдинга "Вертолеты России", выпускает среди прочих ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск многоцелевого гражданского Ка-62.
В сентябре ФППК сообщила, что около двух сотен работников завода будут сокращены до конца года, а еще примерно столько же — в первой половине 2020-го.
В "Вертолетах России" РИА Новости тогда сообщили, что изменения в кадровом составе "Прогресса" связаны с "оптимизацией управленческого состава и завершением проектов по модернизации производства".
"На арсеньевском заводе "Прогресс" приостановлено сокращение кадров. Ранее предполагалось, что к 1 января 2020 года численность заводчан уменьшится до 4960 работников. Против этого активно выступал профсоюз предприятия", — говорится в пресс-релизе ФППК.
В начале октября профсоюз организовал в Арсеньеве "митинг с требованием сохранить рабочие места" и призывом к власти обратить внимание на градообразующее предприятие.
"Сегодня завод получил заказы и готов обеспечить рабочие места для 5100 работников вплоть до 2022 года", — отмечают в профсоюзе.
В сентябре власти Приморья и холдинг "Вертолеты России" на "Восточном экономическом форуме-2019" подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает модернизацию авиазавода "Прогресс" и строительство на нем новых вертолетов.
Актуальным комментарием "Вертолетов России" РИА Новости пока не располагает.
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Теги:
Армия , АО "Вертолеты России" , РИА Новости , Приморский Край
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