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Отряд кораблей ЧФ завершил учение с ВМС Алжира в Средиземном море 

Вести Севастополя 56 минут назад
РФ и Алжир провели учения
Фото: РИА Новости
Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) завершил учение с военно-морскими силами (ВМС) Алжира в акватории Средиземного моря.
После пополнения запасов в порту Алжир, российские корабли вышли в море для продолжения выполнения задач по плану деятельности сил Военно-Морского флота в составе постоянной группировки в Средиземном море.
Отряд кораблей в составе фрегата «Адмирал Макаров», патрульного корабля «Василий Быков» и спасательного буксирного судна «СБ-739» в ходе учений с ВМС Алжира отработал совместные действия по обеспечению морской безопасности, в рамках которых экипажи кораблей провели тренировки по контролю гражданского судоходства с выполнением досмотровых действий судов, подозреваемых в пиратской и незаконной экономической деятельности.
За время пребывания в порту российские моряки посетили с экскурсионными поездками исторические места Алжира, а корабли Черноморского флота были открыты для посещения алжирскими коллегами.
Учение прошло в западной части Средиземного моря. Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
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Теги:
Армия , Войска , Алжир
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