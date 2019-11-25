РФ и Алжир провели учения

Отряд кораблей ЧФ завершил учение с ВМС Алжира в Средиземном море

Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) завершил учение с военно-морскими силами (ВМС) Алжира в акватории Средиземного моря.

После пополнения запасов в порту Алжир, российские корабли вышли в море для продолжения выполнения задач по плану деятельности сил Военно-Морского флота в составе постоянной группировки в Средиземном море.

Отряд кораблей в составе фрегата «Адмирал Макаров», патрульного корабля «Василий Быков» и спасательного буксирного судна «СБ-739» в ходе учений с ВМС Алжира отработал совместные действия по обеспечению морской безопасности, в рамках которых экипажи кораблей провели тренировки по контролю гражданского судоходства с выполнением досмотровых действий судов, подозреваемых в пиратской и незаконной экономической деятельности.

За время пребывания в порту российские моряки посетили с экскурсионными поездками исторические места Алжира, а корабли Черноморского флота были открыты для посещения алжирскими коллегами.

Учение прошло в западной части Средиземного моря. Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.