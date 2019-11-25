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Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году
Фото: ТК «Звезда»
Самолет способен нести несколько крылатых ракет, в том числе с ядерной боевой частью.
Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М (ранее также употреблялся индекс Ту-160М2 — прим. ред.) поступит в войска в 2021 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора ПАО «Туполев» Александра Конюхова.
«Уже приступили к строительству партии Ту-160М для министерства обороны. Первая поставка по контракту запланирована на конец 2021 года», — заявил Конюхов.
Ранее сообщалось, что Филиал ПАО «Компания "Сухой" НАЗ им. В. П. Чкалова» отправил два первых мотоотсека для нового стратегического бомбардировщика Ту-160М2 на Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»).
В начале текущего года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что самолет будет оснащен новейшим бортовым комплексом обороны, современной надежной системой связи с усиленной помехозащищенностью, уникальным оружием, которое существенно расширит его боевые возможности при применении обычных и ядерных средств поражения.
Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.
Этот стратегический бомбардировщик-ракетоносец способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет — до 3500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.
Но в случае необходимости он способен и прорывать ее: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.
В данный момент на вооружении ВКС РФ находятся 16 Ту-160. Все они пройдут модернизацию.
Подробнее об этом и других боевых самолетах ВКС РФ — в разделе «Оружие» на сайте телеканала «Звезда».
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Теги:
Армия , Оружие , Сергей Шойгу , Казанский авиазавод , Туполев , Министерство обороны , Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова , ТК "Звезда"
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