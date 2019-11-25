Южнокорейский офицер погиб у границы с КНДР

СМИ: южнокорейский офицер погиб при взрыве у границы с КНДР

Южнокорейский офицер погиб в результате взрыва на полигоне вблизи границы с КНДР , еще один военнослужащий получил ранения. Об этом в понедельник сообщает агентство Yonhap.

"Мы предполагаем, что экскаватор во время раскопок грунта наткнулся на взрывное устройство, в результате чего оно сдетонировало", — заявил представитель Вооруженных сил страны. По его словам, обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным военных, в результате инцидента сильно пострадал офицер саперного подразделения, который скончался от полученных ранений в госпитале. Также множественные травмы получил один из солдат-срочников, ему оказывается медицинская помощь.