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Шоу-бизнес

Токио выступает за укрепление ядерного потенциала США 

ТАСС 38 минут назад
Токио выступает за укрепление ядерного потенциала США
Фото: Reuters
Правительство Японии выступает за поддержание и укрепление военного потенциала США, включая их ядерные силы.
Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, комментируя слова Папы Римского Франциска об аморальности использования атомной энергии в военных целях.
"Сохранение и укрепление сил сдерживания США, включая ядерное оружие, — это реалистичный и верный подход к обеспечению безопасности нашей страны", — сказал генсек кабинета. Он подчеркнул при этом, что Токио разделяет стремление к уничтожению ядерного оружия. "Нужно продвигать ядерное разоружение, — отметил Ёсихидэ Суга, — правильно реагируя при этом на угрозы в отношении нашей безопасности".
Папа Римский Франциск во время посещения в воскресенье Парка мира в Хиросиме назвал аморальным как использование атомной энергии в военных целях, так и обладание ядерным оружием.
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Теги:
Армия , Азия , Оружие , США , ФРАНЦИСК , Япония
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