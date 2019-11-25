Токио выступает за укрепление ядерного потенциала США

Правительство Японии выступает за поддержание и укрепление военного потенциала США , включая их ядерные силы.

Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, комментируя слова Папы Римского Франциска об аморальности использования атомной энергии в военных целях.

"Сохранение и укрепление сил сдерживания США, включая ядерное оружие, — это реалистичный и верный подход к обеспечению безопасности нашей страны", — сказал генсек кабинета. Он подчеркнул при этом, что Токио разделяет стремление к уничтожению ядерного оружия. "Нужно продвигать ядерное разоружение, — отметил Ёсихидэ Суга, — правильно реагируя при этом на угрозы в отношении нашей безопасности".

Папа Римский Франциск во время посещения в воскресенье Парка мира в Хиросиме назвал аморальным как использование атомной энергии в военных целях, так и обладание ядерным оружием.