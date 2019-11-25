Войска ВВО усилены арктическими «Терминаторами»

Винтокрылые машины созданы для эксплуатации в северных регионах страны при температурах ниже — 40 °С.

Транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ-ВА, произведенные на авиационном заводе в Улан-Удэ , поступили в 2019 году на вооружение Восточного военного округа. Арктическая версия Ми-8АМТШ создана для эксплуатации в северных регионах страны. Всего в войска округа в текущем году переданы сотни единиц техники, сообщает пресс-служба округа.

Новые автозаправочные станции АТЗ-12-10-63501 на базе автомобиля Камаз-63501 «Мустанг» получили соединения материально-технического обеспечения ВВО, а также артиллерийское и зенитно-ракетное соединения в Бурятии, сообщает пресс-служба округа. Кроме того, артиллерийские соединения ВВО усилили новыми автоматическими звукометрическими комплексами.

Ми-8АМТШ «Терминатор» способен как перебрасывать грузы и десант, так и поддерживать его огнем. Его арктическая версия Ми-8АМТШ-ВА создана для мониторинга западных зон ответственности, транспортного обеспечения арктических группировок войск, в том числе для доставки вахтовых нарядов. Кроме того, винтокрылая машина может быть использована для доставки, высадки и авиационной поддержки оперативных групп.

От базовой модели Ми-8АМТШ-ВА отличается возможностью работы при температурах до минус 50 градусов, в условиях ограниченной видимости и малоориентирной местности и в сложных метеоусловиях.

Вертолеты оснащены мощной вспомогательной силовой установкой ТА-14, усиленной трансмиссией и обновленной авионикой. Машина имеет систему наблюдения в условиях низкой видимости за местоположением других воздушных судов и поисковый радиопеленгатор для поиска терпящих бедствие людей и техники. Вертолет способен перевозить до 30 десантников со снаряжением и личным оружием или до 12 раненых на носилках.