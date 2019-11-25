Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал
Политика
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Происшествия
Авиасообщение между Россией и Финляндией остановлено
Авиасообщение между Россией и Финляндией остановлено
В мире

Войска ВВО усилены арктическими «Терминаторами» 

ТК «Звезда» + ещё 1 49 минут назад
Войска ВВО усилены арктическими «Терминаторами»
Фото: Минобороны России
Винтокрылые машины созданы для эксплуатации в северных регионах страны при температурах ниже — 40 °С.
Транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ-ВА, произведенные на авиационном заводе в Улан-Удэ, поступили в 2019 году на вооружение Восточного военного округа. Арктическая версия Ми-8АМТШ создана для эксплуатации в северных регионах страны. Всего в войска округа в текущем году переданы сотни единиц техники, сообщает пресс-служба округа.
Новые автозаправочные станции АТЗ-12-10-63501 на базе автомобиля Камаз-63501 «Мустанг» получили соединения материально-технического обеспечения ВВО, а также артиллерийское и зенитно-ракетное соединения в Бурятии, сообщает пресс-служба округа. Кроме того, артиллерийские соединения ВВО усилили новыми автоматическими звукометрическими комплексами.
Ми-8АМТШ «Терминатор» способен как перебрасывать грузы и десант, так и поддерживать его огнем. Его арктическая версия Ми-8АМТШ-ВА создана для мониторинга западных зон ответственности, транспортного обеспечения арктических группировок войск, в том числе для доставки вахтовых нарядов. Кроме того, винтокрылая машина может быть использована для доставки, высадки и авиационной поддержки оперативных групп.
От базовой модели Ми-8АМТШ-ВА отличается возможностью работы при температурах до минус 50 градусов, в условиях ограниченной видимости и малоориентирной местности и в сложных метеоусловиях.
Вертолеты оснащены мощной вспомогательной силовой установкой ТА-14, усиленной трансмиссией и обновленной авионикой. Машина имеет систему наблюдения в условиях низкой видимости за местоположением других воздушных судов и поисковый радиопеленгатор для поиска терпящих бедствие людей и техники. Вертолет способен перевозить до 30 десантников со снаряжением и личным оружием или до 12 раненых на носилках.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
ТК «Звезда»: последние новости
Названы сроки окончания испытаний Ту-95МС с модернизированным двигателем Названы сроки окончания испытаний Ту-95МС с модернизированным двигателем Трамп сообщил об отставке министра ВМС США из-за скандала Трамп сообщил об отставке министра ВМС США из-за скандала Врачи спецназначения: под Кобани военные развернули медпункт для приема сирийцев Врачи спецназначения: под Кобани военные развернули медпункт для приема сирийцев
Комментарии 
Теги:
Армия , Оружие , Улан-Удэ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной» 9
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал 667
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда 2
Авиасообщение между Россией и Финляндией остановлено
Авиасообщение между Россией и Финляндией остановлено 166
«Превращается в жемчужину»: в Раде оценили новый Крым
«Превращается в жемчужину»: в Раде оценили новый Крым 1467
Видео
Крым созовет международный трибунал
00:47
Крым созовет международный трибунал
Политика Армия
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
04:26
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода Общество
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
00:18
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
В мире Украина
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
00:44
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение