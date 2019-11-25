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WP: глава Пентагона просит отправить в отставку министра ВМС 

ТАСС + ещё 3 47 минут назад
Глава Пентагона увольняет министра ВМС США
Фото: Reuters
Глава Пентагона Марк Эспер запросил отставки министра ВМС США Ричарда Спенсера из-за тайных переговоров последнего с представителями Белого дома по судьбе обвиняемого в преступлении военного Эдварда Галлагера. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post.
Галлагера обвиняют в ряде военных преступлений во время службы в спецназе ВМС США. В их числе убийство взятого в плен боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке, а также демонстрация фотографии с его телом. Командование ВМС намеревалось исключить военного из рядов вооруженных сил, в то время как президент США Дональд Трамп встал на защиту спецназовца.
Эспер запросил отставки Спенсера после того, как узнал, что тот тайно предложил представителям Белого дома не вмешиваться в процесс против Галлагера, тогда министр ВМС гарантирует, что Галлагер сможет уйти из армии с сохранением звания, отмечает издание. По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, Спенсер не поставил в известность главу оборонного ведомства о своем предложении.
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Теги:
Армия , В мире , Войска , США , Марк Эспер , Ричард Спенсер , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон , Исламское государство
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