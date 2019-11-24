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Происшествия

Самолёты США наблюдали за учениями российских подлодок в Атлантике 

News.ru 46 минут назад
Самолёты США следили за Россией в Атлантике
Фото: РИА Новости
Патрульные противолодочные самолёты США P-8A Poseidon совершили многочасовые полёты над районами Северной Атлантики, где проходят учения российских подводных лодок.
По данным западных мониторинговых ресурсов, на которые ссылается «Интерфакс», как минимум два американских самолёта вылетели с авиабазы Лажеш на португальских Азорских островах и провели разведку к югу от линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике.
Ранее News.ru писал, что в Норвегии учения подводных кораблей воспринимают как операцию по отработке прорыва оборонительных рубежей НАТО и демонстрацию угрозы восточному побережью США. При этом местные СМИ подчёркивают, что из 10 подлодок, участвующих в манёврах, восемь — атомные.
Самолет США случайно выпустил ракету
Российская сторона утверждает, что подлодки вышли в Норвежское и Баренцево моря для проведения плановых тренировок, сообщает «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что в ходе учений субмарины проведут испытания отдельных образцов техники и вооружения. При этом они будут погружаться на максимально возможную глубину.
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Теги:
Армия , Войска , Катастрофы , Оружие , США , НАТО , Интерфакс
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