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Журналисты рассказали о предшественнице термоядерной «Царь-бомбы» 

News.ru 2 часа назад
Стало известно о предшественнице «Царь-бомбы»
Фото: ТАСС
Термоядерное оружие может погубить нашу планету. Это стало понятно во время холодной войны. Сегодня РФ соблюдает принцип паритета и настаивает на дипломатии. Впрочем, и в советское время риски прекрасно понимали.
22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне испытали РДС-37 — термоядерную бомбу. Её сбросили с бомбардировщика Ту-16. Операция проходила около населённых пунктов. Снаряд должны были подорвать ещё 20 ноября. Помешала погода. Приняли решение перенести вылет, пишет портал «Утро.ру».
Диаметр «гриба» составил 25-30 км, а высота — около 14 км. Такого мощного взрыва (около 3 мегатонн) ещё не было в СССР. Знаменитую «Царь-бомбу» (около 58,6 мегатонн) испытали только в 1961 году.
В 36 км от эпицентра засыпало землёй шестерых военнослужащих. Один задохнулся. Осколки стёкол и обломки ранили 26 жителей села Майское, совхоза «Ворошиловградский», колхозов «Сталин-Туы» и «Семиярское». Пострадали 16 жителей Семипалатинска, вспоминают журналисты издания.
Ранее News.ru сообщал, что конструктор космических систем и политолог Сергей Хрущёв, сын генсека ЦК КПСС Никиты Хрущёва, прокомментировал статью испанской газеты La Vanguardia, в которой испытанную в 1961 году советскую «Царь-бомбу» назвали непригодной для реальных военных действий.
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Теги:
Армия , Сергей Хрущев , КПСС , Ytro.ru
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