Стало известно о предшественнице «Царь-бомбы»

Журналисты рассказали о предшественнице термоядерной «Царь-бомбы»

Термоядерное оружие может погубить нашу планету. Это стало понятно во время холодной войны. Сегодня РФ соблюдает принцип паритета и настаивает на дипломатии. Впрочем, и в советское время риски прекрасно понимали.

22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне испытали РДС-37 — термоядерную бомбу. Её сбросили с бомбардировщика Ту-16. Операция проходила около населённых пунктов. Снаряд должны были подорвать ещё 20 ноября. Помешала погода. Приняли решение перенести вылет, пишет портал «Утро.ру».

Диаметр «гриба» составил 25-30 км, а высота — около 14 км. Такого мощного взрыва (около 3 мегатонн) ещё не было в СССР. Знаменитую «Царь-бомбу» (около 58,6 мегатонн) испытали только в 1961 году.

В 36 км от эпицентра засыпало землёй шестерых военнослужащих. Один задохнулся. Осколки стёкол и обломки ранили 26 жителей села Майское, совхоза «Ворошиловградский», колхозов «Сталин-Туы» и «Семиярское». Пострадали 16 жителей Семипалатинска, вспоминают журналисты издания.