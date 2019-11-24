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Шоу-бизнес

В США испугались «абсолютного оружия» России в Тихом океане 

Lenta.ru 20 минут назад
В США испугались «абсолютного оружия» России
Фото: РИА Новости
Развертывание Россией своего «абсолютного оружия» — перспективных гиперзвуковых ракет «Циркон» и ракетных комплексов «Калибр» — в Тихоокеанском регионе позволит стране усилить свое влияние там и положить конец господству США. Об этом пишет MilitaryWatch.
Как отмечает американское издание, Тихий океан является наиболее перспективным направлением для размещения российских ракет благодаря дальности их действия. Так, в частности «Калибр» превосходит свой американский аналог Harpoon по дальности полета более чем в два раза (600 километров против 280 километров), а по скорости — более чем в три раза (3 Маха против 0,85). «Циркон» же с дальностью поражения в 1000 километров и скоростью в 9 Махов не имеет аналогов вовсе. В то же время у системы ПВО Aegis, имеющейся в распоряжении США, практически не будет шансов перехватить российские ракеты.
Названы первые носители «Циркона»
При этом использовать новое оружие сможет большинство российских кораблей и подводных лодок, пишет MilitaryWatch: пусковыми установками оснащаются как атомные крейсеры, так и небольшие корветы и фрегаты.
Особое беспокойство США вызывает и тот факт, что Россия может продать свои ракеты или передать технологии их создания Китаю, подчеркивает MilitaryWatch. В частности, существует вероятность, что благодаря российским технологиям КНР сможет сделать гиперзвуковой свою перспективную ракету YJ-XX, разработка которой сейчас ведется в стране. Если же Китай оснастит «Цирконами» или аналогичными им по характеристикам ракетами собственного производства китайский эсминец Type 055, способный нести больше крылатых ракет, чем любой другой в мире, страна получит значительное преимущество перед флотами США, Японии и НАТО.
Ранее в ноябре сообщалось, что первыми носителями перспективных гиперзвуковых ракет «Циркон» станут большой противолодочный корабль (БПК) «Маршал Шапошников» проекта 1155 и многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Иркутск» проекта 949А.
В октябре президент России Владимир Путин заявил, что строящийся для Тихоокеанского флота России корвет «Гремящий» получит «Циркон».
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Теги:
Армия , Азия , В мире , Войска , США , Владимир Путин , НАТО
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