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Происшествия

Борис Джонсон опроверг информацию о планах по сокращению численности британской армии 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Джонсон опроверг данные о сокращении британской армии
Фото: EPA
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг публикацию газеты The Sunday Times о готовящемся сокращении численности сухопутных войск. Об этом он сказал в воскресенье, отвечая на вопрос журналиста газеты.
"Мы никоим образом не будем сокращать численность наших вооруженных сил, мы сохраним их численность. Мы увеличиваем финансирование наших вооруженных сил, сохраняя наше обязательство в рамках НАТО о 2% расходов [от ВВП на оборону]. На самом деле мы будем увеличивать финансирование на 0,5% в год сверх размера инфляции в течение ближайших пяти лет", — сказал премьер-министр, выступая в городе Телфорд (графство Шропшир) на западе страны.
Его заявления транслировал в прямом эфире телеканал Sky News.
Как сообщила в воскресенье The Sunday Times, британское правительство с целью экономии расходов намерено уменьшить численность сухопутных войск до 60-65 тыс. человек с нынешних 73 тыс. человек, а один из двух новейших авианосцев — передать в аренду союзникам.
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Теги:
Армия , Войска , Борис Джонсон , НАТО , Sunday Times , Sky News , Великобритания
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