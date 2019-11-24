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Российские военные раздали гуманитарную помощь в сирийской Хасеке 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Россия впервые раздала гумпомощь в Хасеке
Фото: Р-Спорт
Российские военные впервые за время вооруженного конфликта в Сирии оказали гуманитарную помощь жителям города Хасеке на севере страны, сообщил журналистам офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) РФ в Сирии Алексей Сергеев.
Местное население с воодушевлением и радостью встретило военнослужащих ЦПВС и военной полиции, которые доставили гуманитарный груз.
"Сегодня в населенном пункте Хасеке силами Центра примирения враждующих сторон впервые была проведена гуманитарная акция по выдаче продовольственных наборов местному населению. За период проведения акции было выдано более тысячи продовольственных наборов, в состав которых входит: мука, сахар, рис, чай, сгущённое молоко. Хотелось бы отметить, что данная гуманитарная помощь действительно необходима местному населению", — сказал Сергеев.
В ходе акции было выдано более 1 тысячи продовольственных наборов общим весом более 6 тонн.
Безопасность в месте выдачи продовольствия обеспечили подразделения военной полиции ВС РФ.
Проведение гуманитарной акции стало возможным благодаря усилиям России по стабилизации обстановки в регионе и в рамках сочинского меморандума о взаимопонимании между Турцией и РФ.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Войска , Алексей Сергеев , Сирия
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