Россия впервые раздала гумпомощь в Хасеке

Российские военные раздали гуманитарную помощь в сирийской Хасеке

Российские военные впервые за время вооруженного конфликта в Сирии оказали гуманитарную помощь жителям города Хасеке на севере страны, сообщил журналистам офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) РФ в Сирии Алексей Сергеев

Местное население с воодушевлением и радостью встретило военнослужащих ЦПВС и военной полиции, которые доставили гуманитарный груз.

"Сегодня в населенном пункте Хасеке силами Центра примирения враждующих сторон впервые была проведена гуманитарная акция по выдаче продовольственных наборов местному населению. За период проведения акции было выдано более тысячи продовольственных наборов, в состав которых входит: мука, сахар, рис, чай, сгущённое молоко. Хотелось бы отметить, что данная гуманитарная помощь действительно необходима местному населению", — сказал Сергеев.

В ходе акции было выдано более 1 тысячи продовольственных наборов общим весом более 6 тонн.

Безопасность в месте выдачи продовольствия обеспечили подразделения военной полиции ВС РФ.

Проведение гуманитарной акции стало возможным благодаря усилиям России по стабилизации обстановки в регионе и в рамках сочинского меморандума о взаимопонимании между Турцией и РФ.